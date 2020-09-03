Продажи на «Авито» и «Юле» обложат налогом

Продажи подержанных вещей через онлайн-платформы «Авито» и «Юла» подлежат налогообложению на общих основаниях по ставке в 13%, пишут «Ведомости» со ссылкой на Министерство финансов.

Как отмечается, обязанности по начислению и уплате лежат на продавце.

В Минфине пояснили, что законодательство не возлагает на соцсети и электронные платформы, при помощи которых продаются вещи, функции налоговых агентов, поэтому они не могут уплачивать налог из средств пользователей.

По нынешним правилам, физлица при продаже имущества сами должны платить НДФЛ, в результате чего тот по факту не взимается.

По оценкам экспертов, в случае ужесточения контроля за уплатой НДФЛ с продаж на «Авито» и «Юле» бюджет сможет дополнительно получать около 80 млрд рублей в год.