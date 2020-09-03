Продажи на «Авито» и «Юле» обложат налогом

Короткая ссылка
Продажи подержанных вещей через онлайн-платформы «Авито» и «Юла» подлежат налогообложению на общих основаниях по ставке в 13%, пишут «Ведомости» со ссылкой на Министерство финансов.
Продажи на «Авито» и «Юле» обложат налогом
  • РИА Новости

Как отмечается, обязанности по начислению и уплате лежат на продавце.

В Минфине пояснили, что законодательство не возлагает на соцсети и электронные платформы, при помощи которых продаются вещи, функции налоговых агентов, поэтому они не могут уплачивать налог из средств пользователей.

По нынешним правилам, физлица при продаже имущества сами должны платить НДФЛ, в результате чего тот по факту не взимается.

По оценкам экспертов, в случае ужесточения контроля за уплатой НДФЛ с продаж на «Авито» и «Юле» бюджет сможет дополнительно получать около 80 млрд рублей в год.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить