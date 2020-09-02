На форуме в Татарстане обсудили использование нефтехимической продукции в строительстве

На круглом столе в рамках Татарстанского нефтегазохимического форума обсудили расширение использования республиканской продукции в строительстве.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

Как отметил премьер-министр республики Алексей Песошин, строительная отрасль обладает существенным потенциалом потребления нефтехимической продукции.

«Современные конструкционные, теплоизоляционные материалы, трубы, окна из пластиков, лакокрасочные материалы — всё это повышает уровень качества строительства жилья, объектов социально-культурного назначения, промышленных предприятий», — сказал он.

Ранее эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию со спросом на нефть.