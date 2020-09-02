Власти Петербурга рассказали о мерах по поддержке бизнеса

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Вице-губернатор Санкт-Петербурга Эдуард Батанов рассказал о мерах по поддержке бизнеса.
Власти Петербурга рассказали о мерах по поддержке бизнеса
  • Pixabay

«Мы приняли два пакета мер по поддержке бизнеса, это стоило городскому бюджету 18 млрд рублей. Это и прямые выплаты, и налоговые преференции, освобождение от арендной платы, докапитализация Фонда развития промышленности СПб. и Фонда содействия кредитованию малого и среднего бизнеса», — заявил он в беседе с «Петербургским дневником».

По его словам, какие-то показатели в некоторой степени радуют, к примеру поступления НДФЛ, а по другим можно будет увидеть отложенный результат только осенью.

Ранее независимый финансово-экономический эксперт Александр Трифонов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал меры поддержки бизнеса в России.

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