РБК: Россия обратилась в ЕЭК из-за запрета Казахстана на экспорт металлолома

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) усмотрела признаки создания «барьера» в действиях Казахстана, прекратившего поставки металлолома в Россию, передаёт РБК со ссылкой на заключение комиссии.

Сообщается, что заключение подготовлено к совещанию заместителей руководителей госорганов стран — членов ЕАЭС по обсуждению отдельных препятствий на внутреннем рынке союза. Когда оно может состояться, в документе не уточняется.

Казахстан отправлял в Россию около 1 млн т лома ежегодно. С января по май 2020 года было поставлено около 300 тыс. т, следует из данных Министерства торговли и интеграции Казахстана. По словам источника в российской металлургической компании, уже в мае поставки упали в три раза, а с июня почти полностью прекратились.

Согласно заключению ЕЭК, 10 июня «дочка» «Казахстанских железных дорог» издала приказ, запрещающий приём к перевозке вагонов с ломом и отходами чёрных и цветных металлов, отправляемых на экспорт, в том числе в Россию.

С жалобой на нехватку лома из Казахстана в российский Минпромторг обратился топ-менеджер Магнитогорского металлургического комбината (ММК). После этого первый замглавы министерства Виктор Евтухов написал письмо в Минэкономразвития, что, в свою очередь, потребовало рассмотреть вопрос о запрете Казахстаном экспорта лома на коллегии ЕЭК, говорится в заключении.