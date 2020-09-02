Эксперт оценил ситуацию на валютном рынке

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Начальник отдела глобальных исследований «Открытие Брокер» Михаил Шульгин оценил ситуацию на валютном рынке.
Эксперт оценил ситуацию на валютном рынке
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Российская газета».

Как заявил эксперт, технический анализ после закрытия торгового дня ниже 74 рублей за доллар указывает, что летняя тенденция укрепления американской валюты сломлена. По прогнозу Шульгина, область 74,5—75 рублей за доллар выглядит привлекательно для среднесрочных покупок.

Эксперт также отметил, что во вторник, 1 сентября, доллар дешевел в отношении большинства конкурентов из «большой десятки», был стабилен к иене и дорожал к евро.

Ранее экономист Денис Ракша в беседе с НСН рассказал о факторах, влияющих на курс рубля.

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