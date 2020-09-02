Мантуров оценил ситуацию с экспортом на фоне пандемии

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Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров оценил ситуацию с экспортом на фоне пандемии.
Мантуров оценил ситуацию с экспортом на фоне пандемии
  • РИА Новости

«По большинству из позиций у нас положительная тенденция как в штуках, так и в деньгах. Поэтому мы исходим из того, что сегодняшнее соотношение курса рубля и международных валют как раз даёт мотивацию для экспортно ориентированных предприятий, особенно с высоким уровнем локализации», — заявил он в беседе с НТВ.

По его словам, программа импортозамещения оправдала себя, а те, кто принял в ней своевременное участие, себя защитил.

Кроме того, Мантуров рассказал об отраслях, получивших поддержку. Среди них — автопром, авиапром, лёгкая промышленность, сельхозмашиностроение.

«Мы видим хорошую положительную тенденцию по восстановлению. Я очень рассчитываю, что, если так будет складываться до конца года, мы должны выйти либо на показатели прошлого года, то есть или выйдем на плато, либо это будет около восстановления. До конца года мы должны восстановиться», — сообщил он.

Ранее независимый финансово-экономический эксперт Александр Трифонов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал меры поддержки бизнеса в России.

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