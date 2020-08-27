Рубль в начале торгов снижается к доллару и евро

На открытии торгов в четверг, 27 августа, рубль снижается к евро и доллару. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

АГН «Москва»

© Иванко Игорь

Курс доллара вырос на пять копеек — до 75,43 рубля. Курс евро увеличился на две копейки и составил 89,26 рубля. Ранее экономист Денис Ракша в беседе с НСН рассказал о факторах, влияющих на курс рубля.