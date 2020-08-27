Рубль в начале торгов снижается к доллару и евро

Короткая ссылка
На открытии торгов в четверг, 27 августа, рубль снижается к евро и доллару. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Рубль в начале торгов снижается к доллару и евро
  • АГН «Москва»
  • © Иванко Игорь

Курс доллара вырос на пять копеек — до 75,43 рубля.

Курс евро увеличился на две копейки и составил 89,26 рубля.

Ранее экономист Денис Ракша в беседе с НСН рассказал о факторах, влияющих на курс рубля.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить