Рубль в начале торгов снижается к доллару и евро
На открытии торгов в четверг, 27 августа, рубль снижается к евро и доллару. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
- АГН «Москва»
- © Иванко Игорь
Курс доллара вырос на пять копеек — до 75,43 рубля.
Курс евро увеличился на две копейки и составил 89,26 рубля.
Ранее экономист Денис Ракша в беседе с НСН рассказал о факторах, влияющих на курс рубля.
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