В Татарстане оценили ситуацию с поступлениями в бюджет региона

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На совещании, которое провёл президент Республики Татарстан Рустам Минниханов с предприятиями, стало известно, что поступления в региональный бюджет сократились на 20,3%.
В Татарстане оценили ситуацию с поступлениями в бюджет региона
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Реальное время».

За семь месяцев поступления в бюджет составили 134 млрд рублей. Показатель понизился на 20,3%.

Объём валового продукта составляет 98,5% к аналогичному периоду прошлого года. Снижение в нефтехимии составило 4,9%.

Рост зафиксирован в нефтепереработке (13%) и пищевой промышленности (18%).

Объём строительных работ по отношению к прошлому году составляет 99,2%, оборот розничной торговли — 92%.

Ранее «Юга.ру» сообщало, что правительство России утвердило выделение Адыгее дополнительных средств на расходы больниц и поликлиник. Регион получит более 61,4 млн рублей.

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