Российские банки исчерпали запасы валютной ликвидности

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Аналитики из Райффайзенбанка подсчитали, что запас валютной ликвидности в банках России в июле был полностью истощён.
Российские банки исчерпали запасы валютной ликвидности
  • РИА Новости
  • © Максим Блинов

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на выводы экспертов, запас сократился на $5 млрд и стал отрицательным.

«Отсутствие запаса ликвидности в секторе является одним из факторов, выступающих в пользу дальнейшего ослабления рубля», — отмечают аналитики.

По данным специалистов, произошло падение запаса, несмотря на прекращение оттока клиентских средств.

Отмечается, что по кредитно-депозитным операциям отток валютной ликвидности в июле составил $3,1 млрд.

Ранее в Центробанке сообщили, что международные резервы России по состоянию на 14 августа снизились за неделю на $10,5 млрд (-1,7%) — до $590,2 млрд.

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