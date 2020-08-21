Эксперт оценил ситуацию с курсом рубля

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Экономист, специалист по производным финансовым инструментам, трейдер срочного рынка, главный портфельный управляющий инвестиционного фонда «КТ» Вячеслав Зайченко оценил ситуацию с курсом рубля.
Эксперт оценил ситуацию с курсом рубля
  • Reuters

В беседе с ФБА «Экономика сегодня» он напомнил, что в августе заканчивается сезон отпусков, отправляя фьючерсы на нефть марки Brent в коррекцию, и в связи с этим процессом снижается курс рубля по отношению к мировым валютам.

«Когда коррекция фьючерсов на нефть марки Brent прекратится, а произойдёт это, скорее всего, к концу августа и началу сентября 2020 года при начале отопительного сезона, российская национальная валюта покажет тенденцию к укреплению, однако ожидать сильного взлёта не стоит», — пояснил Зайченко.

Ранее экономист Денис Ракша в беседе с НСН рассказал о факторах, влияющих на курс рубля.

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