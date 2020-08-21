Эксперт оценил перспективы курса рубля

Президент Русско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич оценил перспективы курса рубля.

«На курс рубля влияют динамика стоимости барреля нефти и ситуация с бюджетными обязательствами, а также с платёжным балансом», — цитирует эксперта сайт «Аргументы и факты».

По его словам, в настоящее время ситуация с нефтью кажется многообещающей — стоимость сырья восстанавливается за счёт возобновления работы производств по всему миру. Кроме того, отметил Манкевич, IV квартал — период роста экспорта нефти и газа.

«За рубль в целом и восстановление экономики: уже сейчас показатели деловой активности постепенно приходят в норму», — сказал эксперт.

Он прогнозирует, что в целом для рубля более вероятны рост и укрепление осенью до уровня 68—71 за доллар, хотя и сохраняются риски ослабления до 75—80.

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