В Тюмени отчитались о доходах и расходах городского бюджета

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В Тюмени доходы бюджета составили почти 30,5 млрд рублей, расходы — около 31,9 млрд.
В Тюмени отчитались о доходах и расходах городского бюджета
  • © Павел Лисицын
  • РИА Новости

Об этом пишет nashgorod.ru со ссылкой на сообщение на сайте городской администрации.

Дефицит бюджета превысил 1,4 млрд или 4,4% от расходов. Наибольшая часть доходов приходится на безвозмездные поступления из областного бюджета — более 15,9 млрд рублей или 52,3% от всех доходов.

«Ещё одна значительная часть доходов — налоговые поступления. Они составили почти 12,7 млрд рублей. Подоходный налог физлиц — более 8,6 млрд, налог по УСН — свыше 1,9 млрд и земельный налог — 759 млн рублей», — говорится в отчёте.

Наиболее крупные расходы бюджета связаны с образованием — около 12,7 млрд рублей. На национальную экономику ушло более 10,1 млрд рублей, на ЖКХ — почти 4,1 млрд рублей. Порядка 2,4 млрд рублей были выделены на социальную политику и почти 1,8 млрд рублей — на общегосударственные вопросы.

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