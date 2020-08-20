Эксперты рассказали о динамике рынка автокредитования в России

В июле 2020 года российские банки выдали 70 тыс. автокредитов, что на 2% больше, чем год назад.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные пресс-службы Объединённого кредитного бюро (ОКБ).

Отмечается, что объём предоставленных средств в июле составил 58,4 млрд рублей, что на 3% больше, чем в июле 2019 года.

В Москве объём выданных автокредитов составил 7,6 млрд рублей и превысил показатели июля 2019 года на 8%.

В Московской области рынок автокредитования сократился на 6% по сравнению с прошлым годом и составил 5,3 млрд рублей.

В Санкт-Петербурге рынок также сократился — на 3% по сравнению с июлем 2019 года и составил 4,4 млрд рублей.

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