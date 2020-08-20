В Татарстане рассказали о мерах поддержки бизнеса во время пандемии

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Глава Минэкономики Татарстана Мидхат Шагиахметов рассказал о мерах поддержки бизнеса во время пандемии.
В Татарстане рассказали о мерах поддержки бизнеса во время пандемии
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Об этом сообщает «Реальное время».

Как отметил министр, более 30% субъектов малого бизнеса получили отсрочки по налогам и сборам.

Свыше 40 тыс. предпринимателей получили субсидии на общую сумму более 2,6 млрд рублей.

Весь МСБ имеет возможность с 1 апреля платить по страховым взносам не 30%, а 15% в части, превышающей МРОТ.

Реструктурировано более двух тысяч кредитов на сумму свыше 16,7 млрд рублей.

Ранее независимый финансово-экономический эксперт Александр Трифонов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал меры поддержки бизнеса в России.

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