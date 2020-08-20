Эксперт рассказал о самых надёжных мировых валютах

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Руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев рассказал о самых надёжных мировых валютах.
Эксперт рассказал о самых надёжных мировых валютах
  • © David Muir
  • Gettyimages.ru

В беседе с газетой «Известия» он выразил мнение, что наиболее стабильными валютами остаются доллар, евро, швейцарский франк и японская иена.

Как пояснил эксперт, их надёжность обеспечена уровнем экономики и вложениями мировых инвесторов.

«Сравнивать по степени надёжности доллар и золото не стоит», — сказал Деев.

По его словам, настоящий драгметалл не потеряет в цене, несмотря ни на какие глобальные проблемы.

Ранее инвестор Артём Богач в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с курсами валют.

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