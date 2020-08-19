Журналист Владимир Губарев рассказал о работе в атомной отрасли

Журналист и писатель Владимир Губарев рассказал о работе в атомной отрасли.

«Когда я попал в атомную отрасль, то сразу увидел, что этот мир состоит из абсолютно разных людей по своему мировоззрению, по своим вкусам, увлечениям. Но было одно и самое главное, что этих людей объединяло: они все были на редкость талантливы», — заявил он в беседе с РИА Новости.

По его словам, для атомной отрасли не имели значения ни возраст, ни национальность.

Как отметил Губарев, он считает своим долгом рассказывать о тех, о ком до сих пор написано мало, показывать ту эпоху.

«Например, у меня недавно вышел очерк о трижды Герое Соцтруда Павле Михайловиче Зернове — первом директоре Саровского ядерного центра, создававшегося сразу после войны как Конструкторское бюро — 11», — сообщил он.

Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию в атомной энергетике страны.