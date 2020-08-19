Нефтяники пожаловались Путину на повышение налогов

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Крупнейшие российские нефтяные компании пожаловались президенту России Владимиру Путину на попытки Минфина изменить параметры налога на дополнительный доход (НДД). Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо топ-менеджеров.
Нефтяники пожаловались Путину на повышение налогов
  • globallookpress.com

В начале августа газета писала о подготовке законопроекта, чтобы компенсировать около 200 млрд рублей, которые, по данным ведомства, бюджет недополучил в 2019 году от перешедших на НДД месторождений.

Нефтяники считают этот налог эффективным и оценивают дополнительные доходы бюджета за пять лет в 180 млрд рублей. По их оценкам, если предложения Минфина будут приняты, за десятилетие добыча проектов с НДД снизится на 340 млн т, потери бюджета составят 2,5 трлн рублей. 

Главы «Роснефти», ЛУКОЙЛа, «Газпром нефти», «Татнефти» и «Зарубежнефти» считают, что министерство снова «изменяет правила налогообложения в нефтяной отрасли», тем самым «нарушая принцип финансовой стабильности».

По информации издания, Путин поставил на обращении резолюцию вице-премьеру Юрию Борисову «рассмотреть и представить предложения».

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