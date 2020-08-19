Нефтяники пожаловались Путину на повышение налогов
- globallookpress.com
В начале августа газета писала о подготовке законопроекта, чтобы компенсировать около 200 млрд рублей, которые, по данным ведомства, бюджет недополучил в 2019 году от перешедших на НДД месторождений.
Нефтяники считают этот налог эффективным и оценивают дополнительные доходы бюджета за пять лет в 180 млрд рублей. По их оценкам, если предложения Минфина будут приняты, за десятилетие добыча проектов с НДД снизится на 340 млн т, потери бюджета составят 2,5 трлн рублей.
Главы «Роснефти», ЛУКОЙЛа, «Газпром нефти», «Татнефти» и «Зарубежнефти» считают, что министерство снова «изменяет правила налогообложения в нефтяной отрасли», тем самым «нарушая принцип финансовой стабильности».
По информации издания, Путин поставил на обращении резолюцию вице-премьеру Юрию Борисову «рассмотреть и представить предложения».