Нефтяники пожаловались Путину на повышение налогов

Крупнейшие российские нефтяные компании пожаловались президенту России Владимиру Путину на попытки Минфина изменить параметры налога на дополнительный доход (НДД). Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо топ-менеджеров.

В начале августа газета писала о подготовке законопроекта, чтобы компенсировать около 200 млрд рублей, которые, по данным ведомства, бюджет недополучил в 2019 году от перешедших на НДД месторождений.

Нефтяники считают этот налог эффективным и оценивают дополнительные доходы бюджета за пять лет в 180 млрд рублей. По их оценкам, если предложения Минфина будут приняты, за десятилетие добыча проектов с НДД снизится на 340 млн т, потери бюджета составят 2,5 трлн рублей.

Главы «Роснефти», ЛУКОЙЛа, «Газпром нефти», «Татнефти» и «Зарубежнефти» считают, что министерство снова «изменяет правила налогообложения в нефтяной отрасли», тем самым «нарушая принцип финансовой стабильности».

По информации издания, Путин поставил на обращении резолюцию вице-премьеру Юрию Борисову «рассмотреть и представить предложения».