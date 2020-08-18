Татарстан занял первое место в ПФО по числу субъектов МСБ

Татарстан занял первое место в Приволжском федеральном округе по числу субъектов малого и среднего бизнеса.

Об этом сообщает «Реальное время».

По данным на 10 августа, в республике осуществляют деятельность около 150 тыс. юрлиц и самозанятых.

Как отметил министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов, доля МСБ в экономике региона достигает 26%.

Он также рассказал, что каждый третий житель республики трудится в сфере малого и среднего предпринимательства. Количество занятых в данном сегменте достигает 604,5 тыс. с учётом самозанятых.

Ранее НСН сообщала, что в Мосгордуме рассказали о мерах поддержки столичного бизнеса.