Татарстан занял первое место в ПФО по числу субъектов МСБ

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Татарстан занял первое место в Приволжском федеральном округе по числу субъектов малого и среднего бизнеса.
Татарстан занял первое место в ПФО по числу субъектов МСБ
  • © РИА Новости / Роман Кручинин

Об этом сообщает «Реальное время».

По данным на 10 августа, в республике осуществляют деятельность около 150 тыс. юрлиц и самозанятых.

Как отметил министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов, доля МСБ в экономике региона достигает 26%.

Он также рассказал, что каждый третий житель республики трудится в сфере малого и среднего предпринимательства. Количество занятых в данном сегменте достигает 604,5 тыс. с учётом самозанятых.

Ранее НСН сообщала, что в Мосгордуме рассказали о мерах поддержки столичного бизнеса.

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