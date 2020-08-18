В Крыму прокомментировали поддержку малого бизнеса
- © РИА Новости / Алексей Сухоруков
Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на управление информационной политики республиканского Мининформа.
«Из них свыше миллиарда рублей — кредитные соглашения под 0% (605 кредитных соглашений), 2,9 млрд рублей — под 2% (1114 кредитных соглашений), и 585 млн рублей по льготным кредитам системообразующим предприятиям на пополнение оборотных средств», — уточнила Кивико.
Она также рассказала, что заключено 215 договоров с аграриями на общую сумму 8 млрд рублей.
Ранее независимый финансово-экономический эксперт Александр Трифонов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал меры поддержки бизнеса в России.