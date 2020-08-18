В Крыму прокомментировали поддержку малого бизнеса

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Крымские банки выдали предпринимателям кредиты на льготных условиях на общую сумму 12,5 млрд рублей, заявила заместитель председателя Совета министров Крыма, министр финансов региона Ирина Кивико.
В Крыму прокомментировали поддержку малого бизнеса
  • © РИА Новости / Алексей Сухоруков

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на управление информационной политики республиканского Мининформа.

«Из них свыше миллиарда рублей — кредитные соглашения под 0% (605 кредитных соглашений), 2,9 млрд рублей — под 2% (1114 кредитных соглашений), и 585 млн рублей по льготным кредитам системообразующим предприятиям на пополнение оборотных средств», — уточнила Кивико.

Она также рассказала, что заключено 215 договоров с аграриями на общую сумму 8 млрд рублей.

Ранее независимый финансово-экономический эксперт Александр Трифонов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал меры поддержки бизнеса в России.

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