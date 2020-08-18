В Ставропольском крае рассказали о темпах выдачи кредитных карт

В Ставропольском крае в июле банки выдали гражданам 9,4 тыс. кредитных карт, что на 28% больше, чем в июне 2020 года, но на 33% меньше, чем в июле 2019-го.

Об этом сообщает Newstracker.ru со ссылкой на данные Объединённого кредитного бюро.

Всего одобрены кредитные лимиты на 567 млн рублей, что на 35% больше, чем месяцем ранее, но на 42% ниже уровня июля прошлого года.

Ранее эксперт в области информационной безопасности, профессор кафедры цифровой криминалистики МГТУ имени Баумана Виталий Вехов в беседе с сайтом «Москва 24» оценил безопасность кредитования в банкоматах по биометрическим данным.