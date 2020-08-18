В Ставропольском крае рассказали о темпах выдачи кредитных карт
- Владимир Трефилов
- РИА Новости
Об этом сообщает Newstracker.ru со ссылкой на данные Объединённого кредитного бюро.
Всего одобрены кредитные лимиты на 567 млн рублей, что на 35% больше, чем месяцем ранее, но на 42% ниже уровня июля прошлого года.
Ранее эксперт в области информационной безопасности, профессор кафедры цифровой криминалистики МГТУ имени Баумана Виталий Вехов в беседе с сайтом «Москва 24» оценил безопасность кредитования в банкоматах по биометрическим данным.