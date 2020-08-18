В Татарстане продлили отсрочку арендных платежей для бизнеса
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Об этом сообщает «Реальное время».
Документ касается аренды недвижимости, которая находится в государственной собственности. Отсрочку предоставляют субъектам малого и среднего бизнеса и социально ориентированным НКО.
Долги необходимо заплатить до 1 января 2023 года, поэтапно.
Ранее независимый финансово-экономический эксперт Александр Трифонов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал меры поддержки бизнеса в России.