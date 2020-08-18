В Татарстане продлили отсрочку арендных платежей для бизнеса

Кабинет министров Татарстана внёс изменения в распоряжение об отсрочке арендных платежей для бизнеса. Её действие теперь распространено на срок с 1 апреля до 1 октября 2020 года.

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Об этом сообщает «Реальное время». Документ касается аренды недвижимости, которая находится в государственной собственности. Отсрочку предоставляют субъектам малого и среднего бизнеса и социально ориентированным НКО. Долги необходимо заплатить до 1 января 2023 года, поэтапно. Ранее независимый финансово-экономический эксперт Александр Трифонов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал меры поддержки бизнеса в России.