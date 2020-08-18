В Татарстане продлили отсрочку арендных платежей для бизнеса

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Кабинет министров Татарстана внёс изменения в распоряжение об отсрочке арендных платежей для бизнеса. Её действие теперь распространено на срок с 1 апреля до 1 октября 2020 года.
В Татарстане продлили отсрочку арендных платежей для бизнеса
  • Pixabay

Об этом сообщает «Реальное время».

Документ касается аренды недвижимости, которая находится в государственной собственности. Отсрочку предоставляют субъектам малого и среднего бизнеса и социально ориентированным НКО.

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Ранее независимый финансово-экономический эксперт Александр Трифонов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал меры поддержки бизнеса в России.

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