В Подмосковье рассказали о ситуации с инвестициями

В Московской области прокомментировали ситуацию с инвестициями.

«Общий объём заявленных инвестиций в проекты, которые были одобрены экспертным советом, составляет более 3 млрд рублей. В результате реализации проектов в Московской области будет создано более 170 новых рабочих мест. С учётом новых инвесторов количество резидентов подмосковных особых экономических зон технико-внедренческого типа увеличится до 191 компании», — цитирует телеканал «360» министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерину Зиновьеву.

Два производства появятся в ОЭЗ «Дубна» и одно — в ОЭЗ ТВТ «Исток».

Ранее, как сообщало ФАН, руководитель направления по связям с общественностью и СМИ АО «Особая экономическая зона «Санкт-Петербург» Анастасия Рябинина рассказала о проекте.