Путин оценил экономическую ситуацию в России

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Президент России Владимир Путин заявил, что сокращение экономики в России в 2020 году будет меньше, чем во многих других странах.
Путин оценил экономическую ситуацию в России
  • РИА Новости

Об этом он заявил в ходе встречи с главой «Роснефти» Игорем Сечиным, передаёт пресс-служба Кремля.

«Судя по всему, у нас сокращение, падение будет меньше, чем во многих других странах, в том числе европейских странах. Посмотрим по результатам года», — отметил глава государства.

Он также добавил, что хотел бы обсудить с Сечиным сокращение мировой и российской экономики на фоне ограничения добычи нефти в рамках договорённостей ОПЕК+.

«Но рано или поздно эта ситуация пройдёт, и мировая экономика будет расти, и российская будет расти», — заявил президент.

Ранее Путин рассказал о правильности точечных мер поддержки экономики.

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