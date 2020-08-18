Путин оценил экономическую ситуацию в России

Президент России Владимир Путин заявил, что сокращение экономики в России в 2020 году будет меньше, чем во многих других странах.

Об этом он заявил в ходе встречи с главой «Роснефти» Игорем Сечиным, передаёт пресс-служба Кремля.

«Судя по всему, у нас сокращение, падение будет меньше, чем во многих других странах, в том числе европейских странах. Посмотрим по результатам года», — отметил глава государства.

Он также добавил, что хотел бы обсудить с Сечиным сокращение мировой и российской экономики на фоне ограничения добычи нефти в рамках договорённостей ОПЕК+.

«Но рано или поздно эта ситуация пройдёт, и мировая экономика будет расти, и российская будет расти», — заявил президент.

Ранее Путин рассказал о правильности точечных мер поддержки экономики.