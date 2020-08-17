В Севастополе расширили список отраслей, пострадавших от COVID-19

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В Севастополе расширили список видов экономической деятельности, пострадавших от COVID-19. Соответствующее решение принято на заседании городского правительства.
В Севастополе расширили список отраслей, пострадавших от COVID-19
  • © Liu Kun/Keystone Press Agency
  • globallookpress.com

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

«Расширяем перечень из общероссийского классификатора видов экономической деятельности, которым полагаются меры поддержки. Предлагается включить отрасль сельского хозяйства, в том числе производителей пищевых продуктов. И также деятельность морского внутреннего водного пассажирского транспорта», — заявил директор Департамента экономического развития Денис Профатилов.

Всего в регионе будет 95 отраслей, по которым предусмотрена поддержка в дополнение к федеральному списку.

Кроме того, изменён порядок предоставления субсидий системообразующим предприятиям. Процедура их получения станет проще.

Ранее независимый финансово-экономический эксперт Александр Трифонов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал меры поддержки бизнеса в России.

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