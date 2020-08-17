В Севастополе расширили список отраслей, пострадавших от COVID-19
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Об этом сообщает «Новый Севастополь».
«Расширяем перечень из общероссийского классификатора видов экономической деятельности, которым полагаются меры поддержки. Предлагается включить отрасль сельского хозяйства, в том числе производителей пищевых продуктов. И также деятельность морского внутреннего водного пассажирского транспорта», — заявил директор Департамента экономического развития Денис Профатилов.
Всего в регионе будет 95 отраслей, по которым предусмотрена поддержка в дополнение к федеральному списку.
Кроме того, изменён порядок предоставления субсидий системообразующим предприятиям. Процедура их получения станет проще.
Ранее независимый финансово-экономический эксперт Александр Трифонов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал меры поддержки бизнеса в России.