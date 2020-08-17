Эксперты оценили динамику потребкредитования в Ставропольском крае

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В Ставропольском крае отмечено восстановление потребительского кредитования.
Эксперты оценили динамику потребкредитования в Ставропольском крае
  • РИА Новости

Об этом сообщает Newstracker.ru со ссылкой на Объединённое кредитное бюро.

По оценке экспертов, банки в июле выдали 19,1 тыс. потребкредитов на 5,3 млрд рублей, что на 7% больше, чем в июне, по количеству выданных кредитов и на 8% больше по сумме.

Если сравнивать с июлем 2019 года, то число выданных кредитов меньше на 25%, а объём — на 17%.

Ранее эксперт в области информационной безопасности, профессор кафедры цифровой криминалистики МГТУ имени Баумана Виталий Вехов в беседе с сайтом «Москва 24» оценил безопасность кредитования в банкоматах по биометрическим данным.

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