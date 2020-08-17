Эксперт оценил ситуацию с курсом рубля

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Ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич оценил ситуацию с курсом рубля.
Эксперт оценил ситуацию с курсом рубля
  • РИА Новости

«Российский рубль был довольно устойчивым на прошлой неделе, не отрываясь далеко от отметки 86 за евро и 73 за доллар», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, бюджетные показатели в России впечатляющие, в том числе рекордный объём золотовалютных резервов, низкие процентные ставки по госдолгу и его низкий объём.

Вместе с тем, считает Купцикевич, следующая неделя может оказаться крайне важной для отечественной валюты. Он не исключил, что евро окончательно подешевеет ниже 85 и продолжит ослабление в последующие месяцы, а доллар — опустится под 72,5.

Ранее экономист Денис Ракша в беседе с НСН рассказал о факторах, влияющих на курс рубля.

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