Эксперты оценили кредитование МСБ во II квартале 2020 года

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В апреле — июне 2020-го малый и средний бизнес взяли займов на 699,5 млрд рублей, что на 26% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
Эксперты оценили кредитование МСБ во II квартале 2020 года
  • Pixabay

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные Объединённого кредитного бюро, СПАРК и Frank RG.

Согласно исследованию, во II квартале активнее всего брали кредиты представители малого и микробизнеса. Микрофирмы заняли вдвое больше, чем годом ранее: объём выдач составил 272 млрд рублей.

Малый бизнес увеличил задолженность с 223 млрд до 282 млрд рублей.

У средних компаний выдачи снизились на 5,7% квартал к кварталу, до 145 млрд рублей.

Кредитный портфель субъектов МСП в абсолютных значениях вырос на 132 млрд и составил 4,62 трлн рублей. Год к году больше всего портфель увеличился у микробизнеса (+17,3%). У малых и средних компаний отмечен рост на 10,1% и 10,9% соответственно.

Ранее НСН сообщала, что в Мосгордуме рассказали о мерах поддержки столичного бизнеса.

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