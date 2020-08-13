Экономист оценила ситуацию на валютном рынке

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Главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова оценила ситуацию на валютном рынке.
Экономист оценила ситуацию на валютном рынке
  • © Denis CHARLET / AFP

Об этом сообщает «Российская газета».

По мнению эксперта, справедливая стоимость отечественной валюты при цене на нефть $40 за баррель составляет 72 рубля за доллар, а при цене $50 за баррель — 67 рублей. Таким образом, текущий диапазон 73—74 рубля за доллар примерно на 3—4 рубля слабее уровня, соответствующего текущей цене на нефть.

Как пояснила Орлова, это связано с настроем инвесторов, который продиктован возвратом на повестку дня санкционного вопроса.

Эксперт также указала, что с учётом высокой степени волатильности на рынке в последние месяцы анализ справедливой стоимости необходим для определения долгосрочного курса рубля.

Ранее инвестор Артём Богач в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с курсами валют.

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