Экономист оценила ситуацию на валютном рынке

Главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова оценила ситуацию на валютном рынке.

Об этом сообщает «Российская газета».

По мнению эксперта, справедливая стоимость отечественной валюты при цене на нефть $40 за баррель составляет 72 рубля за доллар, а при цене $50 за баррель — 67 рублей. Таким образом, текущий диапазон 73—74 рубля за доллар примерно на 3—4 рубля слабее уровня, соответствующего текущей цене на нефть.

Как пояснила Орлова, это связано с настроем инвесторов, который продиктован возвратом на повестку дня санкционного вопроса.

Эксперт также указала, что с учётом высокой степени волатильности на рынке в последние месяцы анализ справедливой стоимости необходим для определения долгосрочного курса рубля.

Ранее инвестор Артём Богач в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с курсами валют.