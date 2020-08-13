Испания оценила решение США сохранить пошлины на её сельхозтовары

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Министерство промышленности, торговли и туризма Испании прокомментировало решение американской стороны сохранить пошлины на испанскую сельскохозяйственную продукцию.
Испания оценила решение США сохранить пошлины на её сельхозтовары
  • Reuters

«Правительство Испании выступает против этого решения и надеется на достижение соглашения, которое изменит нынешнюю динамику торговых отношений между странами в общих экономических интересах», — говорится в заявлении ведомства.

Как указывает РИА Новости, ранее в США заявили о сохранении встречных пошлин против ЕС по делу авиастроительной компании Airbus.

Данные торговые меры охватывают торговлю на $7,5 млрд в год, а пошлины составят прежние 15% для самолётов и 25% для другой продукции.

Ранее еврокомиссар по торговле Фил Хоган заявил, что Европейский союз активизирует работу с США для поиска решений образовавшихся торговых проблем.

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