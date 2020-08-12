Эксперт прокомментировал ситуацию вокруг «Северного потока — 2»

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Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович прокомментировал ситуацию вокруг «Северного потока — 2».
Эксперт прокомментировал ситуацию вокруг «Северного потока — 2»
  • Reuters

«Вокруг «Северного потока — 2» идёт большая политическая борьба, поэтому возникает много нюансов и различных поворотов», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, опыт «Северного потока — 1» показывает, что нужно построить инфраструктуру, а дальше уже нюансы, когда всегда можно договориться о её использовании.

4 августа первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с НСН прокомментировал заявление польского премьера Матеуша Моравецкого в адрес Германии из-за её позиции по поводу строительства «Северного потока — 2».

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