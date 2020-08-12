Эксперт оценил ситуацию с курсом рубля

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Главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман оценил ситуацию с курсом рубля.
Эксперт оценил ситуацию с курсом рубля
  • РИА Новости

«Цены нефти и газа, хотя и поднялись от весенних минимумов, далеко не достигли приемлемых для экономики уровней. Ведь резко сократились объёмы экспорта энергоносителей и иных товаров», — цитирует эксперта газета «Известия».

По его словам, в январе — июле 2020 года с $46,9 млрд до $24,6 млрд уменьшилась разница между поступлением и выбытием валюты по сравнению с аналогичным периодом 2019-го, то есть почти в два раза снизился профицит счёта текущих операций.

Как прогнозирует эксперт, спрос на валюту в августе — сентябре, возможно, будет расти. Прежде всего, в августе её приобретают зарубежные акционеры российских компаний, получающие в последние недели дивиденды в рублях. Растут и закупки импортных товаров как результат отложенного спроса периода самоизоляции.

Ранее инвестор Артём Богач в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с курсами валют.

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