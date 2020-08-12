Эксперт прокомментировала ситуацию на валютном рынке

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Ведущий финансовый эксперт Школы изучения финансовых рынков «Грамотей» Кира Лист прокомментировала ситуацию на валютном рынке.
Эксперт прокомментировала ситуацию на валютном рынке
  • © Alexander NEMENOV / AFP

В беседе с газетой «Известия» эксперт отметила, что все активы росли стремительно, а нефть показывала скромную скорость, и можно сделать вывод, что она не столько росла, сколько падала медленнее доллара США.

«То есть если бы доллар не отправлялся в крутое пике, падала бы нефть. Нет пока драйверов для роста чёрного золота, а значит, и у рубля со стороны нефти», — пояснила Лист.

Как прогнозирует эксперт, в ближайшее время рубль может подняться из-за спроса инвесторов на облигации федерального займа.

«Если 12 августа спрос на ОФЗ снова будет выше 200 млрд рублей, укрепление рубля в течение недели будет более весомым — возможно, даже в диапазоне 69,5—71 рубля за доллар», — считает она.

5 августа инвестор Артём Богач в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с курсами валют.

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