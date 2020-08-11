В МЭР дали прогноз по восстановлению ВВП России

Минэкономразвития России сообщает, что улучшение экономических показателей во втором квартале года фиксировалось уже в июне, однако восстановление экономики будет происходить постепенно.

«По нашим оценкам, уже в июне по мере снятия ограничений наблюдалось улучшение экономических показателей. В то же время дальнейшее восстановление экономики будет происходить достаточно постепенно. Как и раньше, ключевым фактором риска остаётся эпидемиологическая ситуация», — приводит Интерфакс слова заместителя министра экономического развития Полины Крючковой.

Так она прокомментировала опубликованные данные Росстата по спаду ВВП России на 8,5% во II квартале 2020 года.

Ранее сообщалось, что в России инфляция в период с 28 июля по 3 августа оказалась нулевой третью неделю подряд.