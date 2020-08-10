МСП Банк рассказал о работе по предоставлению беспроцентных кредитов для сохранения занятости

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МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, одобрил около 2 тыс. беспроцентных кредитных линий на сумму более 5 млрд рублей для малого и среднего бизнеса, пострадавшего от пандемии, на неотложные нужды для поддержки и сохранения занятости.
МСП Банк рассказал о работе по предоставлению беспроцентных кредитов для сохранения занятости
  • © Корпорация МСП

Об этом сообщает «Газета.Ru».

Финподдержка позволила сохранить рабочие места более 53 тыс. сотрудников.

Всего в банк пришло свыше 3,5 тыс. таких обращений на 9,8 млрд рублей. Среди самых активных регионов — Москва, Башкирия, Санкт-Петербург, Тюменская область, Татарстан, Пермский край, Краснодарский край, Новосибирская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Иркутская область.

Ранее независимый финансово-экономический эксперт Александр Трифонов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал меры поддержки бизнеса в России.

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