В Казани рассказали о грантовой поддержке для самозанятых

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Мэрия Казани подвела итоги второго этапа грантового конкурса, предназначенного для самозанятых. 33 победителя получат финансовую помощь на сумму более 3 млн рублей.
В Казани рассказали о грантовой поддержке для самозанятых
  • © Nikolay Gyngazov/Russian Look
  • globallookpress.com

Об этом сообщает «Реальное время».

Средства будут направлены на улучшение материально-технической базы, саморазвитие и обучение.

Всего на поддержку самозанятых в рамках двух этапов конкурса предоставлено 7,7 млн рублей. По итогам первого этапа победителями признаны 46 человек.

Ранее независимый финансово-экономический эксперт Александр Трифонов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал меры поддержки бизнеса в России.

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