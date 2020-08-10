В Казани рассказали о грантовой поддержке для самозанятых

Мэрия Казани подвела итоги второго этапа грантового конкурса, предназначенного для самозанятых. 33 победителя получат финансовую помощь на сумму более 3 млн рублей.

Об этом сообщает «Реальное время».

Средства будут направлены на улучшение материально-технической базы, саморазвитие и обучение.

Всего на поддержку самозанятых в рамках двух этапов конкурса предоставлено 7,7 млн рублей. По итогам первого этапа победителями признаны 46 человек.

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