В Казани рассказали о грантовой поддержке для самозанятых
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Об этом сообщает «Реальное время».
Средства будут направлены на улучшение материально-технической базы, саморазвитие и обучение.
Всего на поддержку самозанятых в рамках двух этапов конкурса предоставлено 7,7 млн рублей. По итогам первого этапа победителями признаны 46 человек.
Ранее независимый финансово-экономический эксперт Александр Трифонов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал меры поддержки бизнеса в России.