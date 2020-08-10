В АРБ прокомментировали ситуацию с депозитами

Президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян прокомментировал ситуацию с депозитами.

«Депозиты никогда не потеряют своей актуальности. Я не вижу серьёзной альтернативы депозитам, потому что все остальные инструменты более рисковые, менее доходные», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Как считает эксперт, скоро можно будет убедиться в том, что депозиты сохраняют свою привлекательность. По его словам, банки станут делать новые предложения.

Ранее эксперт РИСИ экономист Михаил Беляев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал заявление главы департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилла Тремасова о том, что в регуляторе видят пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки.