В АРБ рассказали, как избежать автосписания средств со счёта

Президент Ассоциации российских банков академик РАН Гарегин Тосунян рассказал, как избежать автосписания средств со счёта.

«Всё зависит от договора с клиентом, потому что если будет проводиться автосписание без него, всё может быть оспорено. Это серьёзный вопрос», — заявил он в беседе с Nation News.

По его словам, в договоре должны быть названы все, по чьим запросам будет производиться списание.

Как отметил эксперт, иногда клиент и сам обращается с просьбой автоматической оплаты по счетам ЖКХ, по кредитным платежам, штрафам, чтобы не пропустить срок оплаты.

Ранее эксперт РИСИ экономист Михаил Беляев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал заявление главы департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилла Тремасова о том, что в регуляторе видят пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки.