Эксперт дал прогноз по курсу рубля

Ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский дал прогноз по курсу рубля.

«Если на этой неделе вопрос, обсуждаемый в конгрессе США по новым мерам стимулирования американской экономики, не решится, то его рассмотрение наверняка перенесётся на следующую неделю. По крайней мере, это событие будет в фокусе внимания инвесторов», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, если решение примут в пользу новых мер поддержки, то глобальные финансовые рынки могут продолжить рост.

Как напомнил Капустянский, наступившая неделя — подготовительная перед заседанием ОПЕК+, запланированным на 17—18 августа, поэтому на нефтяном рынке может быть повышенная волатильность.

«Тем не менее общий новостной фон сейчас на стороне рубля», — отметил эксперт.

Он прогнозирует, что если оптимизм на рынке сохранится, то август 2020 года может стать исключением из правил (с 2015-го рубль в августе всегда снижался).

«Так что в ближайшее время наша валюта может продолжить укрепляться, хотя бы в рамках коррекции. На этом фоне пара «доллар — рубль» на следующей неделе может протестировать 72,5 и 72», — считает Капустянский.

Пара «евро — рубль» в рамках коррекции на следующей неделе может вернуться в диапазон 84—84,5, полагает он.

Ранее экономист Денис Ракша в беседе с НСН рассказал о факторах, влияющих на курс рубля.