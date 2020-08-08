Силуанов прокомментировал рейтинг России в исследовании Fitch

Подтверждение рейтинга России на уровне «BBB» свидетельствует об устойчивости российской макроэкономической конструкции. Об этом заявил глава российского Минфина Антона Силуанов.

«Мы расцениваем решение агентства Fitch Ratings о подтверждении долгосрочного кредитного рейтинга России по обязательствам в иностранной валюте на уровне «BBB» со стабильным прогнозом как ещё одно свидетельство того, что выстроенная в России макроэкономическая конструкция сохраняет устойчивость даже в условиях турбулентной внешней конъюнктуры», — приводит РИА Новости его слова.

Силуанов уточнил, что агентство при составлении рейтингов стран СНГ в большинстве случаев понизило рейтинг или ухудшило прогноз.

Ранее международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный суверенный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном на уровне BBB.