Эксперт прокомментировал рекомендацию ЦБ о досрочном возврате кредита

Доцент кафедры банковского бизнеса и инновационных финансовых технологий Международного банковского института, кандидат экономических наук Давид Тереладзе прокомментировал рекомендацию ЦБ принимать досрочный возврат кредита независимо от внесённой суммы.

«Коммерческим банкам всегда невыгодно досрочное погашение кредитов клиентами. По сути, нарушение графика выплат означает для кредитора упущенную выгоду. Банк лишается возможности заработать на процентах с выданной в кредит суммы», — заявил эксперт в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, довольно часто после погашения кредита заёмщик перестаёт быть клиентом, поэтому некоторые банки стремятся «привязать» его с помощью кредитных карт и других бонусов.

«Позицию Центробанка можно понять — он исходит в данном случае из интересов клиента и соображений стабильности на рынке. Если у человека есть средства досрочно погасить кредит, он должен иметь право это сделать», — отметил Тереладзе.

Ранее президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян в беседе с Nation News прокомментировал сообщение о том, что банки страны предложили предоставить им право списывать комиссию и платежи по кредитам со счетов клиентов, даже если у кредитных организаций не получается установить связь с клиентом и обновить данные о нём.