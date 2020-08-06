Эксперт прокомментировал рекомендацию ЦБ о досрочном возврате кредита

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Доцент кафедры банковского бизнеса и инновационных финансовых технологий Международного банковского института, кандидат экономических наук Давид Тереладзе прокомментировал рекомендацию ЦБ принимать досрочный возврат кредита независимо от внесённой суммы.
Эксперт прокомментировал рекомендацию ЦБ о досрочном возврате кредита
  • © Anton Belitsky/Global Look Press

«Коммерческим банкам всегда невыгодно досрочное погашение кредитов клиентами. По сути, нарушение графика выплат означает для кредитора упущенную выгоду. Банк лишается возможности заработать на процентах с выданной в кредит суммы», — заявил эксперт в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, довольно часто после погашения кредита заёмщик перестаёт быть клиентом, поэтому некоторые банки стремятся «привязать» его с помощью кредитных карт и других бонусов.

«Позицию Центробанка можно понять — он исходит в данном случае из интересов клиента и соображений стабильности на рынке. Если у человека есть средства досрочно погасить кредит, он должен иметь право это сделать», — отметил Тереладзе.

Ранее президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян в беседе с Nation News прокомментировал сообщение о том, что банки страны предложили предоставить им право списывать комиссию и платежи по кредитам со счетов клиентов, даже если у кредитных организаций не получается установить связь с клиентом и обновить данные о нём.

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