В банкоматах некоторых российских банков может появиться функция перевода по номеру телефона

В банкоматах некоторых российских банков может появиться функция перевода средств по номеру телефона.

Об этом сообщает газета «Известия».

Как рассказали в ВТБ, в 2020 году банк намерен предоставить клиентам возможность перечислять деньги через банкомат с использованием системы быстрых платежей (СБП). Сервис только планируется, поэтому говорить о тарифах на услугу преждевременно, уточнил представитель банка.

Переводы по номеру телефона с использованием СБП в банкоматах Росбанка станут доступны клиентам в краткосрочной перспективе, подтвердил директор департамента развития и эффективности розничного бизнеса кредитной организации Владимир Коробов.

Новый сервис СБП изучают и в банке «Дом.РФ», рассказал его представитель. Он отметил, что планируемый срок запуска функционала — начало 2021 года.

Реализацию услуги в АТМ готовы рассмотреть и в Ак Барс Банке.

В нескольких банках сообщили, что вводить функционал СБП в банкоматах не намерены. В частности, в ПСБ это объяснили низким запросом от клиентов, а в УБРиР заявили, что такие переводы легко совершить с помощью мобильного устройства, поэтому большого спроса на перечисления через АТМ не ожидается.

В конце марта финансовый аналитик Владимир Левченко в беседе с телеканалом «360» прокомментировал идею введения Центробанком ограничений на выдачу наличных банкоматами.