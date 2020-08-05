Эксперты прокомментировали рост цен на нефть марки Brent

Эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал RT данные о том, что стоимость нефти марки Brent превысила $45 за баррель.

«Я думаю, что причина заключается в том, что постепенно восстанавливается спрос на нефть, соответственно, потребление растёт, мир выходит из карантинных мер... С другой стороны, со стороны предложения, наоборот, мы видим, что добыча, соответственно, снижается и есть соглашение ОПЕК+», — подчеркнул эксперт.

Юшков также добавил, что американские сланцевые добытчики тоже понизили объём производства.

«Поэтому получается, что, с одной стороны, спрос восстанавливается, а с другой стороны, объём добычи как минимум не увеличивается, поэтому цена возрастает», — подчеркнул эксперт.

Аналитик отметил, что на стоимость повлияла и ситуация в Бейруте.

В свою очередь, директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин также отметил в беседе с RT, что на увеличение стоимости нефти влияет несколько факторов.

«Во-первых, это напряжённость на Ближнем Востоке, особенно после Ливана. Во-вторых, новости, которые приходят по запасам нефти и нефтепродуктов, тоже не положительные такие для нефти. На этом фоне и произошло превышение. Ещё вчера нефть была сильно выше $44 за баррель, ну и сегодня, получается, уже $45 за баррель и более», — заключил Пикин.

Ранее стало известно, что стоимость нефти марки Brent превысила $45 за баррель.