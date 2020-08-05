Рубль растёт к доллару и евро в начале торгов 5 августа

На открытии торгов в среду, 5 августа, рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

РИА Новости

Курс доллара упал на 23 копейки — до 73,33 рубля. Курс евро снизился на 16 копеек и составил 86,60 рубля. Аналитик группы компаний «Финам» Алексей Коренев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил динамику курса евро.