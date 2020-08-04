Экономист дал прогноз по ситуации на финансовых рынках

Экономист Владислав Жуковский дал прогноз по ситуации на финансовых рынках.

«Будут дорожать такие активы, как золото. И даже криптовалюта по отношению к доллару», — заявил он в беседе с kp.ru.

По его словам, умные деньги уходят даже из американского доллара и покупают что-нибудь вроде вечных ценностей, например золото.

«Плюс растут котировки на финансовых рынках. Высокотехнологические компании и индекс NASDAQ уже переписали исторический максимум, который был в феврале», — сказал эксперт.

Ранее экономист Денис Ракша в беседе с НСН рассказал о факторах, влияющих на курс рубля.