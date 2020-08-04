Эксперт оценил перспективы курса доллара в августе

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Эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Дмитрий Бабин оценил перспективы курса доллара в августе.
Эксперт оценил перспективы курса доллара в августе
  • РИА Новости

«Если котировки Brent поднимутся выше $50 за баррель и закрепятся над этим уровнем, тогда доллар способен вернуться к курсу в 70 рублей. И даже к пятимесячному минимуму — 68 рублям», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, пока такой сценарий кажется слишком оптимистичным и для его реализации нужно сочетание позитивных тенденций в мировой экономике и стабилизации отношений между США и КНР.

«Однако в данный момент экономическая динамика находится под угрозой проблемы коронавируса. А налаживанию американо-китайского диалога мешают предстоящие выборы президента США», — пояснил он.

Впрочем, добавил Бабин, на мировых рынках продолжатся ралли рисковых активов.

Ранее экономист Денис Ракша в беседе с НСН рассказал о факторах, влияющих на курс рубля.

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