В Госдуме оценили перспективы курса рубля

Председатель комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков оценил перспективы курса рубля.

Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня».

«Через определённое время рубль будет укрепляться. Это будет связано с ростом цены на нефть, поэтому я не являюсь сторонником бега в обменные пункты и покупки там иностранной валюты вместо рубля», — заявил Аксаков на пресс-конференции, организованной медиагруппой «Патриот» и Федеральным агентством новостей.

По словам депутата, рубль будет и должен колебаться в пределах определённого коридора, который обозначает рынок.

Ранее экономист Денис Ракша в беседе с НСН рассказал о факторах, влияющих на курс рубля.