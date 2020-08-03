В Госдуме оценили перспективы курса рубля

Короткая ссылка
Председатель комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков оценил перспективы курса рубля.
В Госдуме оценили перспективы курса рубля
  • РИА Новости

Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня».

«Через определённое время рубль будет укрепляться. Это будет связано с ростом цены на нефть, поэтому я не являюсь сторонником бега в обменные пункты и покупки там иностранной валюты вместо рубля», — заявил Аксаков на пресс-конференции, организованной медиагруппой «Патриот» и Федеральным агентством новостей.

По словам депутата, рубль будет и должен колебаться в пределах определённого коридора, который обозначает рынок.

Ранее экономист Денис Ракша в беседе с НСН рассказал о факторах, влияющих на курс рубля.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить