Эксперт дал рекомендации по хранению сбережений

Независимый аналитик Александр Егоров дал рекомендации по хранению сбережений.

Об этом сообщает Nation News.

«Самый популярный ответ: основную массу надо хранить в той валюте, которую больше тратите», — заявил Егоров во время онлайн-эфира, организованного медиагруппой «Патриот» и Федеральным агентством новостей.

По словам эксперта, если есть планы на будущее с заграницей, то лучше покупать ту валюту, которая предпочтительнее.

«С точки зрения хранить — в основном рубли», — добавил он.

Ранее экономист Денис Ракша в беседе с НСН рассказал о факторах, влияющих на курс рубля.