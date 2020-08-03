Эксперт дал рекомендации по хранению сбережений

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Независимый аналитик Александр Егоров дал рекомендации по хранению сбережений.
Эксперт дал рекомендации по хранению сбережений
  • РИА Новости

Об этом сообщает Nation News.

«Самый популярный ответ: основную массу надо хранить в той валюте, которую больше тратите», — заявил Егоров во время онлайн-эфира, организованного медиагруппой «Патриот» и Федеральным агентством новостей.

По словам эксперта, если есть планы на будущее с заграницей, то лучше покупать ту валюту, которая предпочтительнее.

«С точки зрения хранить — в основном рубли», — добавил он.

Ранее экономист Денис Ракша в беседе с НСН рассказал о факторах, влияющих на курс рубля.

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