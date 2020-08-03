ЦБ аннулировал лицензию у московского «Оргбанка»

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Центробанк аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у московского «Оргбанка», сообщает пресс-служба регулятора.
ЦБ аннулировал лицензию у московского «Оргбанка»
  • © Anton Belitsky/Global Look Press

Как отмечается, решение вступает в силу с 3 августа.

На сайте кредитного учреждения говорится, что 6 июля на общем собрании было решено начать процедуру добровольной ликвидации.

Ранее лицензий лишились «Кузнецкий мост» и АКБ «Проминвестбанк».

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