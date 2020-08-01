В ОАЭ запустили первую в арабском мире АЭС
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«Группа рабочих произвела загрузку ядерного топлива и успешно завершила комплексные испытания», — цитирует премьер-министра ТАСС.
По его словам, цель ОАЭ — ввод в эксплуатацию четырёх АЭС, которые обеспечат на четверть потребности страны в электроэнергии безопасным, надёжным и не загрязняющим окружающую среду выбросами способом.
Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с Nation News оценил перспективы энергетического рынка.