В ОАЭ запустили первую в арабском мире АЭС

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В Абу-Даби запустили первую в арабском мире атомную электростанцию. Об этом заявил премьер-министр, вице-президент ОАЭ и правитель эмирата Дубай Мухаммед бен Рашид Аль Мактум.
В ОАЭ запустили первую в арабском мире АЭС
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«Группа рабочих произвела загрузку ядерного топлива и успешно завершила комплексные испытания», — цитирует премьер-министра ТАСС.

По его словам, цель ОАЭ — ввод в эксплуатацию четырёх АЭС, которые обеспечат на четверть потребности страны в электроэнергии безопасным, надёжным и не загрязняющим окружающую среду выбросами способом.

Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с Nation News оценил перспективы энергетического рынка.

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