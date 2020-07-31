В Подмосковье рассказали о продлении программы газификации

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Программа «Развитие газификации в Московской области до 2025 года» будет продлена ещё на пять лет, заявили в пресс-службе регионального Минэнерго.
В Подмосковье рассказали о продлении программы газификации
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

«Программа газификации изменяется ежегодно, в зависимости от нужд населения Подмосковья, поскольку меняется численность постоянно зарегистрированных жителей населённых пунктов и, соответственно, потребность в газе», — заявил глава ведомства Александр Самарин.

По его словам, до конца 2020 года планируется сдать в эксплуатацию 50 объектов, что позволит обеспечить газом более 10 тыс. жителей.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Татарстане утвердили программу по газификации ЖКХ.

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